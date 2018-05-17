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Роберт Гарсиа — о переговорах между Майки Гарсиа и Эдди Херном
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Роберт Гарсиа — о переговорах между Майки Гарсиа и Эдди Херном 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, влиятельный британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) заключил крупнейшую в истории бокса сделку на $1 миллиард с онлайн-стриммингом DAZN.
Теперь под новую платформу промоутеру нужны лучшие американские боксёры — ранее Херн озвучил список бойцов, с которыми он вскоре планирует подписать контракт.
Чемпиона WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) ранее хотел подписать президент UFC Дэйна Уайт, основавший компанию Zuffa Boxing Promotions. Но сейчас Гарсиа ведёт переговоры с Херном.
А брат/тренер Роберт Гарсиа в интервью ES News рассказал о ходе переговоров: «Они (компания Херна) предложили крутые цифры. Гораздо больше, чем предлагали Top Rank или Golden Boy. Но это всё равно намного меньше того, что Майки зарабатывает сейчас. И тогда они сделали второе предложение. Это была огромная сумма, скажу я вам. Но по-прежнему меньше, чем Майки заработает в следующем поединке».
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Напомним, 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Гарсиа проведёт объединительный поединок с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО).
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