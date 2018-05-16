С миру по нитке: Чудинов сменил наставника, Гарсиа и Херн ведут переговоры

— По данным ESPN, 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) местный проспект Кейлеб Плэнт (17-0, 10 КО) и британец Рокки Филдинг (26-1, 14 КО) встретятся в финальном элиминаторе — на кону боя статус обязательного претендента на титул IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг), занимаемый британцем Джеймсом Дигейлом (24-2-1, 14 КО).

— В интервью Bad Left Hook Эрнесто Родригес, тренер чемпиона IBF/WBA Super в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джарретта Хёрда (22-0, 15 КО), заявил о том, что их цель №1 — договориться о защите титулов против британского экс-чемпиона дивизионом ниже Келла Брука (37-2, 26 КО).

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— Новоявленный чемпион WBO в весе до 69,9 кг Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) из Мексики несколько поспешно вызывает в ринг на объединительный поединок американского чемпиона WBC Жермелла Чарло (30-0, 15 КО) — промоутер Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions) подтвердил, что мексиканцу сперва предстоит бой с обязательным претендентом британцем Лиамом Смитом (26-1-1, 14 КО).

— 19 мая в Мэлвейне (штат Канзас, США) украинскому проспекту хэвивейта (свыше 90,7 кг) Александру Тесленко (12-0, 10 КО) предстоит 8-раундовый бой против 41-летнего ветерана-джорнимена Терренса Марбра (9-5, 7 КО) из США, а российскому супертяжу Андрею Афонину (5-0, 2 КО) — бой против кубинца Педро Родригеса (23-4, 19 КО).

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— Американский чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) в преддверии дебютной защиты титула сменил наставника — к запланированному на 7 июля (Фресно, штат Калифорния, США) поединку против соотечественника Дэнни О'Коннора (30-3, 11 КО) вместо Фредди Роуча готовить чемпиона будет Роберт Гарсиа, сообщает Ring TV.

— Промоутер польского экс-чемпиона мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Кшиштофа Гловацки (30-1, 19 КО) Анджей Василевски (KnockOut Promoutions) в интервью TVP Sport намекнул на то, что во втором сезоне в турнире Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) вновь будут соревнования крузеров, а его подопечный примет в них участие.

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— По данным Р-Спорт, экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) россиянин Фёдор Чудинов (17-2, 12 КО), ранее работавший под началом Эдуарда Кравцова , отправился в США, где проведёт подготовку под началом мексиканского тренера Абеля Санчеса.

— Чемпион WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) сообщил о том, что ведёт переговоры с британским промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing) — боксёр раздумывает над предложением промоутера принять участие в его масштабном проекте с стриминг-сервисом DAZN.

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