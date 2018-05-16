Промоутер в восторге от дебюта Арнольда Хегая в США

11 мая перспективный украинский боксёр второго легчайшего веса (до 55,3 кг) Арнольд Хегай (12-0-1, 8 КО) успешно дебютировал в США, победив по очкам (UD 8) американца Адама Лопеса (16-3-2, 8 КО) в рамках вечера бокса, который транслировался телеканалом USA Showtime. Под впечатлением от выступления Арнольда, его промоутер Дмитрий Салита расписал радужные перспективы подопечного и пообещал не держать его без дела.

«Хегай проделал замечательную работу в своём дебюте на американском Showtime, доминировав над таким опытным мастером, как Адам Лопес, который раньше побеждал некоторых лучших бойцов дивизиона. Мастерство и мощь Арнольда делают его одним из лучших в этой категории», — уверен Салита.

«Арнольд словно создан для телеболельщиков, и я хочу продвигать его дальше как можно быстрее, — заявил Дмитрий. — Ему с относительной лёгкостью удалось доминировать в поединке против соперника мирового класса, и для него это только начало. Он станет реальной силой во втором легчайшем весе, и очень скоро фаны смогут снова насладиться его выступлением».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хегай-Лопес

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