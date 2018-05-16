Пакьяо: хочу провести реванш с Мейвезером-младшим 

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о желании провести матч-реванш с 12-кратным чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, завершившим спортивную карьеру, и рассчитывает на возобновление его профессиональной боксёрской карьеры.
«Очень надеюсь, что Флойд возобновит карьеру, потому что я хочу провести реванш с Мейвезером-младшим. Но при этом я пока не загадываю дальше, чем свой следующий поединок с Лукасом Матиссе», — сказал Пакьяо WBN.