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Пакьяо: хочу провести реванш с Мейвезером-младшим
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Пакьяо: хочу провести реванш с Мейвезером-младшим 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о желании провести матч-реванш с 12-кратным чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, завершившим спортивную карьеру, и рассчитывает на возобновление его профессиональной боксёрской карьеры.
«Очень надеюсь, что Флойд возобновит карьеру, потому что я хочу провести реванш с Мейвезером-младшим. Но при этом я пока не загадываю дальше, чем свой следующий поединок с Лукасом Матиссе», — сказал Пакьяо WBN.
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