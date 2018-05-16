Крис Юбэнк-младший побьёт Каллума Смита — тренер

Как мы сообщали ранее, с высокой долей вероятности проигравший в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) британский боксёр Крис Юбэнк-мл. (26-2, 20 КО) заменит соотечественника, «суперчемпиона» WBA Джорджа Гроувза (28-3, 20 КО) и встретится в решающем поединке турнира с Каллумом Смитом (24-0, 17 КО).

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Гроувз перебоксировал Юбэнка в полуфинале, но травмировал в поединке плечо и, вероятно, не успеет восстановиться к финалу. Ситуацию комментирует тренер Юбэнка Ронни Дэвис: «Конечно же, это здорово для нас. Да, мне очень жаль Гроувза, но для нас всё складывается здорово. Юбэнк уже пребывает в отличной форме, всё время спаррингует. С Каллумом, конечно же, доведётся очень непросто. Но в любом случае думаю, что Крис его побьёт. Юбэнк слишком хорош для Смита».

По мнению Дэвиса, Юбэнк всё же лучше Гроувза, но что-то в том поединке пошло не так: «Крис и сам знает, что боксировал плохо. Он очень хорош, но в последнем поединке абсолютно ничего не показал. Нас нещадно критиковали, но мы это заслужили. Он не боксировал с Гроувзом, а просто пытался снести того со своего пути. Он дрался не так, как мы договаривались. Вот и всё».

«Это словно был не Крис, а кто-то другой, — рассказывает тренер. — Он дрался не так, как обычно. Бросал широченные свинги. Я так никогда и не узнаю, что с ним в тот день произошло. После боя Крис сказал «Мне надо подтянуть бокс». И он выглядел здорово в зале. Юбэнк — умный боец, в поединке против Йылдырыма он выглядел просто шикарно. И он точно не хуже Гроувза. Просто в том бою Крис не боксировал так, как следовало бы. В отличии от Гроувза».

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