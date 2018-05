Адонис Стивенсон: Ковалев не хочет драться со мной

— Сейчас я сосредоточен на бое с Баду Джеком, а затем могу выйти на ринг как против Ковалева, так и против Элейдера Альвареса.

Знаю, что публика давно хочет увидеть поединок с Ковалевым , но он не хочет со мной драться. Всякий раз, как дело доходит до переговоров и консультаций — он просто исчезает. Я не могу заставить сражаться со мной человека, не стремящегося к этому. Тем не менее, в будущем все возможно, — заявил Стивенсон.

Adonis Stevenson: Kovalev Don't Want To Fight — I'd KO Him! https://t.co/3RZ1ggcPu3 pic.twitter.com/1aYkWvpIKV

— BoxingScene.com (@boxingscene) 16 мая 2018 г.

19 мая Адонис проведет защиту своего титула с экс-чемпионом мира во втором среднем весе шведом Баду Джеком.

Чемпион мира WBO Сергей Ковалев 4 августа сразится с Элейдером Альваресом.