Максим Чурбанов побоксирует 19 мая за титул чемпиона Европы WBO

31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе (до 69,75 кг) тюменец Максим Чурбанов (8 побед, 3 поражения, 1 ничья) побоксирует за титул чемпиона Европы World Boxing Organisation (WBO) во втором полулёгком весе (58,967 кг) против не имеющего поражений 28-летнего турецкого панчера Фатиха Келеша (10 побед, 5 нокаутов, 1 ничья). Супербой состоится 19 мая в рамках боксёрского шоу в Трабзоне (Турция).

Помимо того что Фатих будет боксировать в родных стенах, он имеет небольшое преимущество и в росте. Самым большим же достижением его любительской карьеры стал выход в 1/8 финала турнира на Олимпиаде в Лондоне. С момента дебюта в 2016 году в профи он одержал 10 побед. Это будет третья по счёту защита Келеша. В декабре-2017 он защитил свой титул WBO в бою против француза Ренальда Гарридо.

В свою очередь Максим Чурбанов в марте провёл полноценный восьмираундовый бой, где одержал трудовую победу раздельным решением судей над 26-летним чемпионом Бельгии Мэритоном Карашья. До этого в декабре 2017 года он одолел раздельным решением судей ингушского боксёра Магомеда Булгучева в бою за титул чемпиона России. В бою 19 мая россиянина ждёт нелегкое испытание ещё и потому, что он делает вес для того, чтобы боксировать в более лёгкой весовой категории.