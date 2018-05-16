Канело Альварес: Теперь я стану ещё сильнее

Мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО), ценой серьёзных усилий и нервных потрясений выбравшийся из скандала с допингом, призвал коллег по ремеслу следовать его примеру и доказывать, что они чисты от допинга, реальными действиями.

Напомним, что две допинг-пробы Канело от 17 и 20 февраля оказались положительными на кленбутерол, из-за чего он был вынужден отказаться от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным . Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Альвареса на полгода, но в конце апреля тест образцов волос боксёра показал, что он не употреблял запрещённую субстанцию систематически.

«Я всегда знал, кем я был и кто я есть. Я сотрудничал (с расследованием) и говорил, что сделаю всё, чтобы доказать, что я чист. Пойдя на тест образцов волос, мы всё поставили на кон, и я бы хотел, чтобы все боксёры последовали моему примеру. Я отстоял себя не словами, но делом, и моя репутация оказалась невредима», — заявил Канело.

«В сентябре я вернусь на ринг, и сейчас это моя главная цель. Это самое важное, и теперь я считаю, что это новая глава моей жизни. Если меня спросят о самом сложном году в жизни, я назову таковым текущий. Но это сделает меня лишь сильнее», — заверил Альварес.

Бой мексиканца запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

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