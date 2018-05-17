В первый день Международного турнира по боксу Россия понесла потери

В Хабаровске вчера стартовал 10-й Международный турнир по боксу имени Константина Короткова . Церемония открытия началась с парада команд-участниц под музыку военного оркестра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Боксеров из Европы, Азии, Африки и Океании приветствовали зампред правительства Хабаровского края — министр культуры Александр Федосов и мэр города Александр Соколов

В первый день турнира прошли 23 поединка. Сборная команда России понесла 1 потерю — Доржо Раднаев свой бой проиграл в категории до 49 кг. В следующий круг вышли Артур Ложников (52 кг), Овик Оганнисян (56 кг) и Магомедмурад Арсланбеков (91 кг).

Две победы на старте турнира одержали боксеры сборной ДФО. Дмитрий Гриньков (49 кг) и Виктор Панченко (69 кг), а вот Денис Халдеев (56 кг) потерпел поражение.

Сегодня на турнире состоятся 15 женских и 28 мужских боев.

Напомним, что турнир проходит с 16 по 20 мая в УКСК стадиона имени Ленина. Начало боев каждый день с 12.00. Вход на трибуны во все дни турнира свободный. Красочную церемонию открытия финальных боев и 15 финалов зрители увидят в воскресенье 20 мая. Начало в 17.00.

Билеты в партер перед рингом в продаже в кассах города.

Прямые трансляции всех боев — на официальном сайте турнира.

Напомним, Международный турнир по боксу имени Константина Короткова имеет категорию «А», национальные федерации выставляют на турнир лучших боксеров, стремясь набрать необходимые баллы для итоговой квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Бои проходят в 10 мужских весовых категориях и 5 женских. Мужская и женская сборные команды России представлены во всех весовых категориях. В турнире участвуют спортсмены из 30 стран.