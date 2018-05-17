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Челябинская Дюймовочка завоевала бронзу на чемпионате мира по тайскому боксу
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Челябинская Дюймовочка завоевала бронзу на чемпионате мира по тайскому боксу 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинка Вера Негодина, которую за вес и миниатюрность прозвали Дюймовочкой, заняла третье место на чемпионате мира по тайскому боксу, который проходит в мексиканском Канкуне. Об этом сообщила пресс-секретарь Челябинской областной федерации тайского бокса Анна Тябина.
— Этой ночью в полуфинале весовой категории до 45 кг наша спортсменка уступила сопернице из Беларуси Алёне Лешкевич, чемпионке мира по тайскому боксу 2016 года, и завоевала бронзу чемпионата планеты, — рассказала Анна Тябина. — Добавим, что накануне свой первый бой на ринге в Канкуне Вера Негодина уверенно выиграла у Камиллы Дэниэлссон из Швеции.
В архиве Веры также есть золото чемпионата Европы 2017 года и серебро чемпионата мира — 2016.
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