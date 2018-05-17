Челябинская Дюймовочка завоевала бронзу на чемпионате мира по тайскому боксу

Челябинка Вера Негодина, которую за вес и миниатюрность прозвали Дюймовочкой, заняла третье место на чемпионате мира по тайскому боксу, который проходит в мексиканском Канкуне. Об этом сообщила пресс-секретарь Челябинской областной федерации тайского бокса Анна Тябина.

— Этой ночью в полуфинале весовой категории до 45 кг наша спортсменка уступила сопернице из Беларуси Алёне Лешкевич, чемпионке мира по тайскому боксу 2016 года, и завоевала бронзу чемпионата планеты, — рассказала Анна Тябина. — Добавим, что накануне свой первый бой на ринге в Канкуне Вера Негодина уверенно выиграла у Камиллы Дэниэлссон из Швеции.

В архиве Веры также есть золото чемпионата Европы 2017 года и серебро чемпионата мира — 2016.