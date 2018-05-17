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Американский промоутер подписал двух проспектов из Узбекистана
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Американский промоутер подписал двух проспектов из Узбекистана 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Лу Дибелла (DiBella Entertainment) сообщил о подписании совместно с компанией Fight Promotions двух проспектов из Узбекистана — бойца супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Баходира Джалолова (1-0, 1 КО) и второго полулёгкого веса (до 59 кг) Элнура Абдураимова (0-0).
«С удовольствием сообщаю о том, что я начинаю сотрудничество с двумя перспективнейшими бойцами из Узбекистана, здорово зарекомендовавшими себя в любительском боксе. Джалолов — не просто здоровяк-супертяж, это участник Олимпийских игр. Он здорово двигается в ринге и обладает мощным ударом с обеих рук. Не сомневаюсь, что вскоре он станет одним из лучших бойцов дивизиона», — сообщил Дибелла.
«Абдураимов — ищущий счастье в атаке, агрессивный боец. Он точно понравится американским зрителям», — уверен промоутер.
Отметим, у Джалолова рекорд в любительском боксе — 84:13. Он становился третьим на чемпионате мира в Дохе (2015) и побеждал на чемпионате Азии в Ташкенте (2017). На профессиональном ринге дебютировал 5 мая — в 3-м раунде одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Уго Трухийо (4-1-1, 2 КО).
Рекорд в любительском ринге Абдураимова — 195:20. Элнур также побеждал на чемпионате Азии в Ташкенте (2017) и дважды брал бронзовую медаль — на чемпионате мира в Дохе (2015) и на чемпионате Азии в Бангкоке (2015).
18 мая в Нью-Йорке (США) Абдураимову предстоит дебют на профессиональном ринге — соперник проспекта пока что неизвестен.
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