За две недели рязанские браконьеры наловили более 120 кг рыбы

За две недели специалисты рязанского Росрыболовства провели 13 рейдов на водоемах области и выявили 104 нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Во время рейдов инспекторы изъяли 145 запрещенных орудий добычи, из них — 7 560 метров сетей. Всего в сети браконьеров попали 121,5 кг рыбы. В том числе:

лещ — 22 экз. общим весом — 13,7 кг;плотва — 91 экз. общим весом — 25,7 кг;судак — 5 экз. общим весом — 6,4 кг;щука — 19 экз. общим весом — 40 кг;карась — 55 экз. общим весом — 15,7 кг;налим — 2 экз. общим весом — 1,5 кг;толстолобик — 2 экз. общим весом — 11,8 кг;окунь — 19 экз. общим весом — 5,7 кг;язь — 3 экз. общим весом — 1 кг.