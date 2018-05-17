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За две недели рязанские браконьеры наловили более 120 кг рыбы
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За две недели рязанские браконьеры наловили более 120 кг рыбы 

АиФ Рязань 54 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
За две недели специалисты рязанского Росрыболовства провели 13 рейдов на водоемах области и выявили 104 нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Во время рейдов инспекторы изъяли 145 запрещенных орудий добычи, из них — 7 560 метров сетей. Всего в сети браконьеров попали 121,5 кг рыбы. В том числе:
лещ — 22 экз. общим весом — 13,7 кг;плотва — 91 экз. общим весом — 25,7 кг;судак — 5 экз. общим весом — 6,4 кг;щука — 19 экз. общим весом — 40 кг;карась — 55 экз. общим весом — 15,7 кг;налим — 2 экз. общим весом — 1,5 кг;толстолобик — 2 экз. общим весом — 11,8 кг;окунь — 19 экз. общим весом — 5,7 кг;язь — 3 экз. общим весом — 1 кг.
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