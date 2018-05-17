Ломаченко и Кличко на вручении премий BWAA 2017: видеосюжет

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеосюжет о вручении премий Американской Ассоциации журналистов, пишущих о боксе, по итогам 2017 года.

Напомним, что лучшим боксёром минувшего года был признан украинец Василий Ломаченко , его отец Анатолий Ломаченко получил награду, как лучший тренер года, а менеджер Василия Эгис Климас был признан лучшим в своей категории.

Награду в номинации «Хороший парень» (вместе с публицистом Эдом Кинаном) выиграл и другой знаменитый представитель боксёрской Украины, экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко

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