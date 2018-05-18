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Экс-чемпион мира по боксу арестован за кражу
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Бывший чемпион мира по боксу арестован за кражу алкоголя 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, мексиканец Орландо Салидо был арестован за кражу алкоголя в родном городе Сьюдад-Обрегон.
Как сообщает, BoxingScene, кассир одного из местных магазинов отказался продавать 37-летнему спортсмену алкоголь в 7 утра, поскольку по мексиканским законам это можно делать только с 8 утра. Тогда Салидо просто взял 16 банок пива и ушёл не расплатившись.
Отмечется, что он был задержан вызванной на место инцидента полицией, но был отпущен под залог в 800 песо (порядка 2500 рублей — RT).
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес исключён из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты.
RT на русском: последние новости
Ломаченко победил Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA IBF назвала бой Кличко — Джошуа лучшим поединком 2017 года Мексиканский боксёр Альварес исключен из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты
Комментарии  Ещё 5 источников 
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