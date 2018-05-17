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Президент WBC доволен визитом в Украину: Много где был, но Киев — нечто особенное
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Президент WBC доволен визитом в Украину: Много где был, но Киев — нечто особенное 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
На днях Киев посетил президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман, чтобы лично увидеть, как местные боксёрские чиновники готовятся с 30 сентября по 5 октября принять в украинской столице 56-ю ежегодную конвенцию WBC. Судя по колонке на Fightnews.com, мексиканский функционер весьма доволен.
Как выразился президент WBC, «в 2018 году Киев стал столицей бокса».
«Потрясающий год для Украины, — заявил Сулейман и пояснил: — Усик завоевал титул WBC, Гвоздик взял «временную» его версию, Ломаченко победил в бою высокого уровня Хорхе Линареса, Владимир Кличко получил награду от Американской ассоциации боксёрских журналистов, а Виталий Кличко вошёл в Зал боксёрской славы в Канастоте».
В гостиничном номере гостя ждала книга с пожеланием от Кличко:
Глава Совета поразился тому, что местный мэр иногда ездит на работу на велосипеде.
«У меня остались великолепные воспоминания о визитах в Канкун, Таиланд, Москву, Манилу и многие другие места на планете, но здесь было нечто особенное», — заявил Сулейман, рассказав о том, как «вечный» чемпион WBC в супертяжёлом весе провёл ему экскурсию по центру города, после чего они вкусно тет-а-тет откушали в одном из ресторанов.
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