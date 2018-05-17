Президент WBC доволен визитом в Украину: Много где был, но Киев — нечто особенное

На днях Киев посетил президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман, чтобы лично увидеть, как местные боксёрские чиновники готовятся с 30 сентября по 5 октября принять в украинской столице 56-ю ежегодную конвенцию WBC. Судя по колонке на Fightnews.com, мексиканский функционер весьма доволен.

Как выразился президент WBC, «в 2018 году Киев стал столицей бокса».

В гостиничном номере гостя ждала книга с пожеланием от Кличко:

Глава Совета поразился тому, что местный мэр иногда ездит на работу на велосипеде.

«У меня остались великолепные воспоминания о визитах в Канкун, Таиланд, Москву, Манилу и многие другие места на планете, но здесь было нечто особенное», — заявил Сулейман, рассказав о том, как «вечный» чемпион WBC в супертяжёлом весе провёл ему экскурсию по центру города, после чего они вкусно тет-а-тет откушали в одном из ресторанов.

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