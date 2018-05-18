Позабыв о Гвоздике — Джек и Стивенсон могут провести реванш: СМИ

По данным TVA Sports, если претендент из Швеции Баду Джек (22-1-2, 13 КО) отберёт 19 мая в Торонто (Канада) титул WBС у местного чемпиона-полутяжа Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО), то будет вынужден встретиться с ним в незамедлительном реванше. Источник утверждает, что такой пункт команда Стивенсона включила в контракт на поединок.

Не совсем понятно, как на это отреагируют во Всемирном боксёрском совете (WBC) — организация ранее постановила, что победитель боя Стивенсон−Джек обязан незамедлительно встретиться с «временным» чемпионом украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО).

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