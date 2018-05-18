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Матвей Коробов попытается взять титул в андеркарде у Гарсии и Истера
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Матвей Коробов попытается взять титул в андеркарде у Гарсии и Истера 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Ряд источников в Мексике сообщают о том, что 28 июля в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) американец мексиканских кровей, чемпион WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) Давид Бенавидес (20-0, 17 КО) встретится с матёрым российским бойцом, экс-претендентом на титул Матвеем Коробовым (28-1, 14 КО).
Поединок Бенавидес−Коробов пройдёт в андеркарде объединительного поединка чемпионов лёгкого веса — в главном событии вечера обладатель титула WBC американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) подерётся с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО).
Напомним, единственное поражение в карьере Коробов потерпел в декабре 2014-го года в поединке за вакантный титул WBO в среднем весе (до 72,6 кг) против ирландского нокаутёра Энди Ли (35-3-1, 24 КО) — россиянин вёл по очкам, но зевнул правый хук в челюсть, после чего ирландцу не составило труда довести бой до досрочной победы.
После этого Коробов провёл четыре поединка против откровенно невысокого уровня оппозиции.
Бенавидес «на тоненького» выиграл вакантный титул WBC в сентябре 2017-го года в поединке против слаггера из Румынии Роналда Гаврила (18-3, 14 КО), побывав по ходу яркой рубки в нокдауне. А в реванше (февраль 2018-го года) учёл ошибки, допущенные в предыдущем бою, и легко деклассировал румына (120:108, 119:109 и 120:108).
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