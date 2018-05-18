Фото и цитаты: Проспект Диас и чемпион Расселл на пресс-конференции

19 мая в рамках шоу Premier Boxing Champions Эла Хэймона чемпион WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) американец Гэри Расселл-мл. (28-1, 17 КО) в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) встретится с проспектом-соотечественником, обязательным претендентом Джозефом Диасом (26-0, 14 КО).

На состоявшейся накануне пресс-конференции Расселл и Диас обменялись грозными заявлениями и позировали перед фотокамерами.

Расселл-мл. : «Я готов на 120%. Я голоден. С тех пор, как я завладел этим титулом, никому не удастся отобрать его у меня. Знаю, Диас покажет всё лучшее, на что только способен, но я готов. И титул останется у прежнего владельца. Прикольно, что и я, и Диас тренируемся у наших отцов. Потому что твой тренер — это твоя последняя линия обороны. Когда всё идёт не так, как надо, ты обращаешься к тренеру. Он — твой последний шанс всё изменить. Поэтому хорошо, когда ты можешь доверять ему на все 100%».

Диас: «Осталось сделать последний шаг. Всю жизнь работал ради этого. Уверен, что Гэри меня недооценивает. Думаю, победит тот, у кого будет круче тайминг. У Гэри очень быстрые руки, возможно, самые быстрые в мире. Но он также допускает и немало ошибок. У каждого бойца есть ошибки, и в субботу вечером каждый из нас попытается воспользоваться ошибками друг друга. Верю, что победа над Расселлом сделает меня королём дивизиона. Верю, что следом за этим получу несколько больших поединков».

Фото: BoxingScene

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