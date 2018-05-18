Беллью знает, как ему побить Уорда: Или перебоксирую, или отправлю в нокаут

Британский боксёр Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) утверждает, что его коллега из США, некогда лучший боец мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорд (32-0, 16 КО) на самом деле никогда и не уходил из бокса, несмотря на официальное заявление.

«О, да! У нас всё чертовски серьёзно: он хочет драться, и я хочу драться, — цитирует боксёра Sky Sports. — Как бы там ни было, он — боец уровня P4P. Он хочет попробовать себя в тяжёлом (до 90,7 кг) или супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг), а я готов дать ему эту возможность. Не думаю, что он всерьёз уходил на пенсию. Он по-прежнему оттачивал своё мастерство в зале и даже на людях подтверждал, что продолжает спарринговать минимум раз в неделю. По своем опыту скажу, что не так то просто уйти из бокса. Бокс чертовски затягивает».

«Я по-прежнему верю, что являюсь лучшим бойцом крузервейта в мире, — немного понесло Беллью. — Я оставил дивизион, будучи лучшим бойцом. Знаю, не все с этим согласятся. Насколько реален бой против Уорда? Всё как всегда зависит от финансовой стороны дела. Нужно сделать так, чтобы и он, и я были удовлетворены условиями. Чтобы этот бой обрёл какой-то смысл для меня и Уорда. Сперва необходимо понять, на что мы можем рассчитывать».

В случае, если бой всё же состоится, Беллью уверен, что сумеет одолеть Уорда: «Верю, что могу побить его двумя способами. Могу или перебоксировать его, или отправить в нокаут. Я больше и сильнее Уорда. У меня длиннее руки. Его преимущество только лишь в скорости. Ну ещё он чертовски хорош в ближнем бою, такой себе олдскул. Но я думаю, что смогу доказать людям, что я и в этом компоненте сильнее. Верю, что могу побить его любым способом».

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