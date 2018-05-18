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Дагестанец Гаджи Магомедов стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному бою
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Дагестанец Гаджи Магомедов стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному бою 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанец Гаджи Магомедов стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному боюДагестанский спортсмен Гаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по полноконтактному рукопашному бою.
Международные соревнования с участием свыше 200 спортсменов проходили в российском Кисловодске.
Триумфатором соревнований Магомедов стал в весовой категории до 84 кг. На турнире атлет из Дагестана провел три боя и в финале нокаутом на 23-й секунде победил представителя Киргизии.
Попасть на чемпионат мира Гаджи Магомедов смог по итогам победного для себя чемпионата России.
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