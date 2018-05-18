Дагестанец Гаджи Магомедов стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному бою 

Дагестанец Гаджи Магомедов стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному боюДагестанский спортсмен Гаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по полноконтактному рукопашному бою.
Международные соревнования с участием свыше 200 спортсменов проходили в российском Кисловодске.
Триумфатором соревнований Магомедов стал в весовой категории до 84 кг. На турнире атлет из Дагестана провел три боя и в финале нокаутом на 23-й секунде победил представителя Киргизии.
Попасть на чемпионат мира Гаджи Магомедов смог по итогам победного для себя чемпионата России.