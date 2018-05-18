Поединок Гассиева с Усиком состоится после чемпионата мира по футболу

ЦХИНВАЛ, 18 мая — Sputnik . Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) состоится после проведения ЧМ-по футболу, сообщает портал 15-й Регион со ссылкой на менеджера спортсмена Алексея Васильева

Ранее украинский соперник Гассиева Александр Усик заявил, что его команда попросила перенести финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) на лето в связи с травмой руки, которую он получил на тренировке.

"Бой, вероятнее всего, состоится после завершения чемпионата мира по футболу. Точную дату и место проведения поединка сообщат организаторы турнира. По нашим данным, травма Усика уже залечена и нет никаких препятствий для подготовки спортсмена к финалу. Но наряду с этим, в случае отказа всегда рассматриваются запасные варианты. Но мы все ждем, чтобы бой Гассиев-Усик состоялся. На кону пять поясов и кубок Мухаммеда Али ", — отметил Васильев.

Финальный бой WBSS должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Федерации бокса России заявили, что бой Гассиев-Усик может состояться в Москве, если Саудовская Аравия откажется от его проведения.