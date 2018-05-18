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«Два-три боя — и на Головкина»: Чавес-младший озвучил план
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«Два-три боя — и на Головкина»: Чавес-младший озвучил план 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший (50-3-1, 32 КО) ещё не знает, когда вернётся в ринг, и кто станет его соперником. Но при этом уже решил, сколько ему нужно боевых выходов, чтобы набрать оптимальные кондиции, и с кем он хочет провести «большой бой», когда это случится.
Напомним, что Чавес не выступает с мая прошлого года, когда его безальтернативно избил в 12-ти раундах соотечественник Сауль Альварес.
«На данном этапе карьеры я бы не хотел называть никаких имён, ведь всем известно, что если ты произносишь чьё-то имя вслух, это может навредить переговорам, — отметил Чавес в интервью ESPN Deportes. — Пока назывались такие имена, как Серхио Мора и Габриэль Росадо — рейтинговые бойцы, которые дрались за титулы чемпиона мира. Я буду рад сразиться с любым из них, я вообще никогда не отвергал какие-либо вызовы. Самое главное — оставаться активным, переживая лучший момент моей карьеры».
«Я бы хотел встретиться с (Геннадием) Головкиным, — неожиданно выпалил мексиканец. — Мне нужно провести два или три боя, чтобы привести себя в идеальную форму, а потом получить большой бой — например, с Головкиным. Думаю, если приму этот поединок, то выйду в ринг не просто подраться, а буду бороться за победу».
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