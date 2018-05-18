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Пакьяо уже не будет прежним, зря он выбрал Маттиссе — экс-тренер Мэнни
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Пакьяо уже не будет прежним, зря он выбрал Маттиссе — экс-тренер Мэнни 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший тренер филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) по физподготовке Алекс Ариза уверен, что 39-летний «Пакмэн» выбрал неправильный путь, и это может неприятно аукнуться ему в предстоящем поединке против аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО), который состоится 14 июля в Малайзии.
Пользуясь случаем, Алекс напомнил, что бой Пакьяо против Джеффа Хорна в июле прошлого года, завершившийся сенсационным поражением Мэнни, был первым после того, как они перестали работать вместе.
«Идея команды Мэнни заключалась в том, чтобы нагрузить его тренировками, как 28-летнего. Но так это не работает, — заявил Ариза в интервью FightHype. — Твоё тело уже не отвечает так, как в молодости. Они хотели пренебречь наукой и питанием, сосредоточившись только на боксе, и решили расстаться с моей командой. Что из этого получилось — все видели».
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Алекс убеждён, что Маттиссе — совсем не тот соперник, который нужен Пакьяо, чтобы проявить себя с лучшей стороны: «Почему именно Маттиссе? Его стиль не нравится Мэнни. Ему не нравится, когда его прессуют, и вы помните, что случилось в бою с Джеффом Хорном. Так с какой радости драться с Маттиссе, который действует в ринге точно так же, но при этом бьёт в 10 раз сильнее?»
«Цифры не врут, и если раньше Мэнни выбрасывал по 800-1200 ударов (за бой), если не выносил соперника до этого, то в последнем поединке нанёс всего 400. То есть треть от собственных показателей в лучшие годы, — оперирует беспощадной статистикой Ариза. — Он должен был выносить Хорна. Он его потряс и знал об этом, но если у тебя нет уверенности, и голова занята мыслями «а не поберечься ли для поздних раундов?», то ничего хорошего не будет. Это приходит с тренировками, и Мэни уже никогда не будет прежним. Наивно ждать другого результата, если ты делаешь то же самое».
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