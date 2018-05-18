Селби и Уоррингтон сделали вес перед титульным боем

19 мая в Лидсе (Великобритания) на арене «Элланд Роуд» состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом мира по версии IBF в полулёгком весе Ли Селби (26-1, 9 КО) и Джошем Уоррингтоном (26-0, 6 КО). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам чемпион оказался тяжелее претендента. Селби показал на весах 57 килограмм, в то время как вес Уоррингтона составил 56,6 килограмм.

Добавим, что ранее Селби уже четыре раза удавалось защитить титул по версии IBF.