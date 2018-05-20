Уоррингтон победил Селби и стал новым чемпионом мира

В ночь с 19 на 20 мая в Лидсе (Великобритания) на арене «Элланд Роуд» состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча между чемпионом мира по версии IBF в полулёгком весе Ли Селби и небитым претендентом Джошем Уоррингтоном.

Бой прошёл в конкурентной борьбе, без явного преимущества одного из боксёров, однако Уоррингтон работал первым номером и выглядел активнее. Для Селби поединок осложнился двумя рассечениями, которые он получил во втором и шестом раунде. По итогам двенадцати раундов мнения судей разделились — 115:113 в пользу Селби и 115:113, 116:112 в пользу Уоррингтона. Таким образом, последний отобрал титул у Селби, став новым чемпионом мира.