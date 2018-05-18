Признание Монро: Геннадий Головкин — это уравнение

Двукратный претендент на мировое чемпионство в среднем весе (до 72,6 кг) американец Уилли Монро-младший (22-3, 6 КО) заявил, что действующий обладатель титулов WBC/WBA/IBF казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) добился карьерных высот не только благодаря выдающейся ударной мощи. Три года назад, уступив Головкину досрочно в 6-м раунде, Монро понял, что судить о GGG со стороны — непростительная ошибка.

«Знаете, в чём фишка Головкина? Когда ты смотришь на него со стороны, ты видишь панчера и думаешь: «Какой-то Дэвид Лемьё, не иначе», — рассказывает Уилли для FightHype. — Но разница в том, что с Дэвидом Лемьё ты знаешь то, что получишь. 1+1=2. Он просто идёт на тебя и выбрасывает удары, пока может. Но Головкин — это другое. Он не 1+1=2. Он — настоящее уравнение из алгебры, и ты понимаешь это только тогда, когда оказываешься с им в ринге. Тут уже не выходит рассуждать в плоскости: «Я сделаю то, я сделаю это». Ты должен уметь переключаться и сохранять силы на протяжении всего боя, как делал Дэниел Джейкобс ».

«Головкин, несомненно, особенный и одарённый боец, о котором нельзя судить со стороны, — продолжает нахваливать обидчика Уилли. — Все говорят, что и у Лемьё есть мощь. Но одно дело иметь мощь, и совсем другое — уметь держать удары и уклоняться от них, обладая этой мощью. Если чувак говорит, что «я готов пропустить дважды, чтобы попасть одним ударом», то он знает, что его удар будет решающим. Этот парень серебряный призёр Олимпиады, а достигнуть такого невозможно, не имея мастерства. За счёт одной мощи этого не добиться».

Ггг:) или Дело привычки — репортаж vRINGe о бое Головкин-Монро

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