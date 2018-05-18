Богданов: считаю Чурбанова недооценённым боксером

Известный менеджер по боксу Олег Богданов прокомментировал шансы 31-летнего чемпиона России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе, тюменца Максима Чурбанова (8-3-1) в бою за титул чемпиона Европы World Boxing Organisation (WBO) в первом полусреднем весе (63,5 кг) против не имеющего поражений 28-летнего турецкого панчера Фатиха Келеша (10-0-1, 5 КО). Встреча состоится 19 мая в рамках боксёрского шоу в турецком Трабзоне. «Считаю Максима Чурбанова недооценённым боксером. Выступая везде в качестве андердога он умудряется ещё и выиграть. Поэтому когда нам предложили бой за титул чемпиона Европы в Турции, то мы сразу согласились. Надеюсь, что в этом турнире у него всё получится.

Если Максим подойдёт в хорошей форме и выберет правильную тактику, то у него есть реальный шанс победить, несмотря на то, что он дерётся на территории соперника. Его основная задача — навязать плотный бой, не давать Фатиху выходить из-под прессинга. Ни в коем случае не начинать с ним просто боксировать. Нужно прибавлять с каждым раундом, изматывать плотным темпом. Функциональная подготовка — сильная сторона Максима. Отмечу также, что турецкие боксёры известны своими грязными приемами в боксе, частенько бьют по затылку, но мы к этому готовы», — завершил Богданов.