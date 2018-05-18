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Назван следующий претендент для Мигеля Берчельта — это экс-чемпион из Аргентины
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Назван следующий претендент для Мигеля Берчельта — это экс-чемпион из Аргентины 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
26-летний чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканец Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) проведёт третью защиту титула 23 июня на родине. Его соперником станет экс-чемпион мира WBA в полулёгкой категории (до 57,2 кг) аргентинец Джонатан Виктор Барруш (41-5-1, 22 КО), сообщает ESPN Deportes.
В текущем году Берчельт уже провёл одну добровольную защиту, забив в трёх раундах безвестного африканского претендента Максвелла Авуку. Официальным претендентом на его титул является соотечественник Мигель Роман.
Стоит отметить, что Барруш проиграл предыдущий поединок. В июле 2017 года он попытался отобрать титул IBF в 57,2 кг у британца Ли Селби, уступил по очкам единогласным решением судей. и больше в ринге не появлялся.
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