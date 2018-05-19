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Бой Пакьяо — Матиссе оказался под угрозой срыва
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Бой Пакьяо — Матиссе оказался под угрозой срыва 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Vringe.com
По данным Primer Guante, малайзийские инвесторы до сих пор не выполнили взятые на себя финансовые гарантии. Якобы сейчас также прорабатывается вариант с переносом боя.
Тем не менее, данную информацию позже частично опровергли в промоутерской компании Arano Box, сотрудничающей с аргентинским боксером: «Информация об отмене или переносе боя является неточной».
Напомним, бывший промоутер Пакьяо Боб Арум (Top Rank Promotions) ранее отмечал, что бой между Пакьяо и Маттиссе может не состояться по причине ненадежности малайзийских инвесторов.
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