Мэнни Пакьяо рассказал, почему выбрал в соперники опасного Лукаса Маттиссе

Филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), который вскоре разменяет пятый десяток, вообще не думает о спортивной пенсии. По его словам, непростой поединок 14 июля в Малайзии против «обычного» чемпиона WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) — лишь шаг на пути к чему-то более резонансному.

«Я выбрал Маттиссе из многих, потому что знаю: его стиль вместе с моим выльются в наилучшее шоу для фанатов, — Пакмен научился популизму на политической ниве. — Ну и, конечно, у него чемпионский титул, что делает затею ещё интереснее».

Мэнни заявил в комментарии World Boxing News, что «чувствует себя преотлично, несмотря на возраст».

«Уверен, всё ещё могу закатывать бои, которые стоит смотреть, — добавил он. — А победа над Маттиссе в таком значительном поединке будет моим билетом к ещё большим возможностям. Я — претендент, и это уже 11-й чемпионский титул, который я надеюсь завоевать».

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