Ещё
Мэнни Пакьяо рассказал, почему выбрал в соперники опасного Лукаса Маттиссе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэнни Пакьяо рассказал, почему выбрал в соперники опасного Лукаса Маттиссе 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
Филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), который вскоре разменяет пятый десяток, вообще не думает о спортивной пенсии. По его словам, непростой поединок 14 июля в Малайзии против «обычного» чемпиона WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) — лишь шаг на пути к чему-то более резонансному.
«Я выбрал Маттиссе из многих, потому что знаю: его стиль вместе с моим выльются в наилучшее шоу для фанатов, — Пакмен научился популизму на политической ниве. — Ну и, конечно, у него чемпионский титул, что делает затею ещё интереснее».
Мэнни заявил в комментарии World Boxing News, что «чувствует себя преотлично, несмотря на возраст».
«Уверен, всё ещё могу закатывать бои, которые стоит смотреть, — добавил он. — А победа над Маттиссе в таком значительном поединке будет моим билетом к ещё большим возможностям. Я — претендент, и это уже 11-й чемпионский титул, который я надеюсь завоевать».
Читайте также: Пакьяо: Надеюсь, Мэйуэзер вернётся — я хочу реванш!
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Промоутер: Флойд был зол на Дэвиса — хотел, чтобы Ломаченко его уничтожил Гэри Расселл и Джозеф Диас прошли взвешивание: результаты Альварес побьёт Ковалёва и всех остальных чемпионов-полутяжей — промоутер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без Дзюбы, но с Мутко: что происходит со сборной РФ30
Российские болельщики хотели побить Шевченко19
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Тренер назвал виновных в поражении сборной России157
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ68
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение