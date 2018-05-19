Поединок между Пакьяо и Маттиссе может не состояться — СМИ

Запланированный на 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) поединок между «обычным» чемпионом WBA в весе до 66,7 кг Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины и филиппинской легендой Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) может не состояться, сообщает ряд аргентинских источников.

По данным Primer Guante, малайзийские инвесторы до сих пор не выполнили взятые на себя финансовые гарантии. Якобы сейчас также прорабатывается вариант с переносом боя.

Тем не менее, данную информацию позже частично опровергли в промоутерской компании Arano Box, сотрудничающей с аргентинским боксёром: «Информация об отмене или переносе боя является неточной».

Напомним, бывший промоутер Пакьяо Боб Арум (Top Rank Promotions) ранее отмечал, что бой между Пакьяо и Маттиссе может не состояться по причине ненадёжности малайзийских инвесторов.

Читайте также: Пакьяо уже не будет прежним, зря он выбрал Маттиссе — экс-тренер Мэнни

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.