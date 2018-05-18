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Адонис Стивенсон и Баду Джек прошли взвешивание: результаты
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Адонис Стивенсон и Баду Джек прошли взвешивание: результаты 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Air Canada Centre в Торонто (Канада). Бойцы показали следующий вес:
Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) — 78,7 кг  Баду Джек (21-1-2, 13 КО) — 79,4 кг  Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Дом, который построил Джек — превью этого боя от vRINGe
Оскар Ривас (23-0, 17 КО) —?
Херве Хубо (29-2, 14 КО) —?
10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
ВНИМАНИЕ!
Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 19 мая к полуночи по центральноевропейскому времени.
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