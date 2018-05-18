Адонис Стивенсон и Баду Джек прошли взвешивание: результаты

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Air Canada Centre в Торонто (Канада). Бойцы показали следующий вес:

Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) — 78,7 кг Баду Джек (21-1-2, 13 КО) — 79,4 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Дом, который построил Джек — превью этого боя от vRINGe

Оскар Ривас (23-0, 17 КО) —?

Херве Хубо (29-2, 14 КО) —?

10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

ВНИМАНИЕ!

Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 19 мая к полуночи по центральноевропейскому времени.

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