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Старики-разбойники: 50-летний супертяж Тарвер будет драться с Кауфманном
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Старики-разбойники: 50-летний супертяж Тарвер будет драться с Кауфманном 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Без малого 50-летний легендарный американский боксёр Антонио Тарвер (31-6-1, 22 КО) вернётся в ринг после почти трёхлетнего перерыва в выступлениях — ожидается, что 10 июня в Ланкастере (штат Калифорния, США) ветеран подерётся с 33-летним соотечественником Трэвисом Кауфманном (31-2, 23 КО) в 10-раундовом поединке.
В последний раз Тарвер выходил в ринг 14 августа 2015-го года и свёл поединок против соотечественника Стива Каннингхэма (29-9-1, 13 КО) вничью.
Кауфманн же в последнем проведённом поединке потерпел поражение — в марте прошлого года решением большинства судей Трэвис проиграл соотечественнику-ветерану Амиру Мансуру (23-2-1, 16 КО).
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