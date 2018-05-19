Старики-разбойники: 50-летний супертяж Тарвер будет драться с Кауфманном

Без малого 50-летний легендарный американский боксёр Антонио Тарвер (31-6-1, 22 КО) вернётся в ринг после почти трёхлетнего перерыва в выступлениях — ожидается, что 10 июня в Ланкастере (штат Калифорния, США) ветеран подерётся с 33-летним соотечественником Трэвисом Кауфманном (31-2, 23 КО) в 10-раундовом поединке.

В последний раз Тарвер выходил в ринг 14 августа 2015-го года и свёл поединок против соотечественника Стива Каннингхэма (29-9-1, 13 КО) вничью.

Кауфманн же в последнем проведённом поединке потерпел поражение — в марте прошлого года решением большинства судей Трэвис проиграл соотечественнику-ветерану Амиру Мансуру (23-2-1, 16 КО).

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