Бой Чурбанова и Келеша завершился технической ничьей

31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе, тюменец Максим Чурбанов (8 побед, 3 поражения, 1 ничья) провел поединок против 28-летнего турецкого панчера Фатиха Келеша (10 побед, 5 нокаутов, 1 ничья) за пояс чемпиона Европы WBO в первом полусреднем весе. Встреча состоялась в рамках боксерского шоу в турецком Трабзоне.

Максим завладел преимуществом с началом второго раунда, контролировал дистанцию и был точнее, однако, произошло непреднамеренное столкновение головами, в результате которого Чурбанов получил сильное рассечение на голове. Бой был остановлен, его результат (по правилам WBO) — техническая ничья (no contest). ​