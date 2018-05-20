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Бой Чурбанова и Келеша завершился технической ничьей
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Бой Чурбанова и Келеша завершился технической ничьей 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе, тюменец Максим Чурбанов (8 побед, 3 поражения, 1 ничья) провел поединок против 28-летнего турецкого панчера Фатиха Келеша (10 побед, 5 нокаутов, 1 ничья) за пояс чемпиона Европы WBO в первом полусреднем весе. Встреча состоялась в рамках боксерского шоу в турецком Трабзоне.
Максим завладел преимуществом с началом второго раунда, контролировал дистанцию и был точнее, однако, произошло непреднамеренное столкновение головами, в результате которого Чурбанов получил сильное рассечение на голове. Бой был остановлен, его результат (по правилам WBO) — техническая ничья (no contest). ​
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