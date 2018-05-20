Результатом боя Чурбанова и Келеша стала техническая ничья

31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе, тюменец Максим Чурбанов (8-3-1) провёл поединок с 28-летним турецким панчером Фатихом Келешем (10-0-1) за пояс чемпиона Европы World Boxing Organisation (WBO) в первом полусреднем весе. Поединок состоялся в рамках боксёрского шоу в турецком Трабзоне.

Максим завладел преимуществом с началом второго раунда, контролировал дистанцию и был точнее, однако, произошло непреднамеренное столкновение головами, в результате которого Чурбанов получил сильное рассечение на голове. Бой был остановлен, его результат (по правилам WBO) — техническая ничья.