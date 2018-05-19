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Флойд Мэйуэзер: Могу вернуться и сделать миллиард долларов
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Флойд Мэйуэзер: Могу вернуться и сделать миллиард долларов 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Лучшего в недавнем прошлом боксёра независимо от весовой категории Флойда Мэйуэзера-младшего при каждом удобном случае продолжают донимать вопросами о возможном возвращении на ринг. А Мэйуэзер, знай себе, оставляет пространство для возможного манёвра, повторяя, что он ушёл, но может вернуться, если оно того будет стоить.
Очередной комментарий на эту тему у Флойда взяли накануне, во время официальной процедуры взвешивания в Торонто (Канада), где через считанные часы его подопечный Баду Джек будет пытаться отобрать титул чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе у Адониса Стивенсона.
«Нет-нет, никакого возвращения. Но если я захочу вернуться, парень на миллиард долларов может вернуться, провести несколько поединков и, возможно, сделать миллиард долларов, — сбивчиво заявил Мэйуэзер в интервью FightHype. — Никогда не говори никогда. Моё имя — Флойд «Деньги» Мэйуэзер. Но (пока) я не возвращаюсь».
Флойд также поделился мнением о предстоящем поединке Стивенсон-Джек. Поделились им и мы, но более подробно и развёрнуто — вот ЗДЕСЬ.
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