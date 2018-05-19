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Постаревший, но всё ещё яростный Пакьяо рубится в зале: фото
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Постаревший, но всё ещё яростный Пакьяо рубится в зале: фото 

Vringe.com 52 минуты назад
Фото: Vringe.com
Ровно посреди лета 39-летний филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) попробует покорить ещё одну вершину — взять «обычное» чемпионство по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг). Пока что этим титулом владеет аргентинский панчер Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО). «Пакмен» утверждает, что от щадящих тренировок налегке он с коучем Бубоем Фернандесом перешел к более интенсивной программе подготовки. «До боя остаётся меньше двух месяцев. Мы переключаем тренировки на более высокую передачу», — написал он. По словам Пакьяо, слухи о переносе поединка — неправда. Читайте также: Пакьяо рассказал, почему выбрал в соперники Маттиссе
Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)
15 Май 2018 в 5:07 PDT  Фото: Пакьяо/Instagram Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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