Знаменитый российский боксер может провести поединок с американцем Миром 

Российский боксер Сергей Харитонов рассказал о возможных ближайших поединках, передает "Советский спорт".
"В перспективе есть вариант подраться в Bellator с Фрэнком Миром, который сейчас потерпел поражение от Федора Емельяненко. Есть вариант также подраться с Чейком Конго", — приводит слова спортсмена пресс-служба Союза ММА России.
Также 37-летний россиянин поделился секретом своего спортивного долголетия.
"Режим, режим и еще раз режим. Еще люблю вкусно покушать. Я всеядный, как «бурый мишка», который по природе является хищником, но питается и растительной пищей. Люблю мясо, рыбу, морепродукты, овощи и фрукты", — рассказал россиянин.
Ранее стало известно, когда Харитонов вернется на ринг.