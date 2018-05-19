Знаменитый российский боксер может провести поединок с американцем Миром

"В перспективе есть вариант подраться в Bellator с Фрэнком Миром , который сейчас потерпел поражение от Федора Емельяненко . Есть вариант также подраться с Чейком Конго", — приводит слова спортсмена пресс-служба Союза ММА России.

Также 37-летний россиянин поделился секретом своего спортивного долголетия.

"Режим, режим и еще раз режим. Еще люблю вкусно покушать. Я всеядный, как «бурый мишка», который по природе является хищником, но питается и растительной пищей. Люблю мясо, рыбу, морепродукты, овощи и фрукты", — рассказал россиянин.

Ранее стало известно, когда Харитонов вернется на ринг.