Ещё
Хирото Кёгучи побывал в нокдауне, но сумел сохранить титул
Далее:
Читайте также:
Ещё
Овечкин в шаге от катастрофы
Овечкин в шаге от катастрофы

Хирото Кёгучи побывал в нокдауне, но сумел сохранить титул 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ota-City General Gymnasium, Токио, Япония. 24-летний местный чемпион мира по версии IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) Хирото Кёгучи (10-0, 7 КО) побывал в нокдауне, но сумел защитить титул в бою против 19-летнего филиппинского проспекта Винса Параса (13-1, 11 КО). Парас начал поединок аккуратно, действуя от защиты, высматривая дыры в обороне чемпиона. Такая тактика принесла претенденту успех — в 3-м раунде он подловил Кёгучи и отправил в нокдаун левым хуком. Чемпион поднялся на ноги, а попытки Параса завершить бой досрочно провалились. В следующей трёхминутке бойцы столкнулись головами — больше пострадал претендент, у которого образовалось неприятное рассечение над правым глазом. Ещё до экватора Парас начал уставать. Напротив, Кёгучи поймал свой темп и дистанцию, здорово комбинировал, тревожил юного претендента шквалом атак. Но филиппинец оказался стойким малым и не желал протирать собой настил ринга. Последний раунд прошёл в яркой драке, оба отметились отличными попаданиями (чаще по корпусу), но падений больше не последовало. Судейский вердикт — трижды 117:110 в пользу Кёгучи. В послематчевом интервью чемпион отметил, что ему всё сложнее делать лимит минимального веса, намекнув на скорый переход в следующую весовую категорию (до 49 кг).
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кёгучи-Парас (возможно, появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Достаточно одной плюхи»: Стивенсон собирается не затягивать с Джеком Энтони Джошуа: Я уже начал подготовку к поединку против Дионтэя Уайлдера Альварес побьёт Ковалёва и всех остальных чемпионов-полутяжей — промоутер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин в шаге от катастрофы9
США и Канаду лишат чемпионатов62
Канаду лишили финала ЧМ89
Знарку предложили вернуться19
Хоккеист Канады шокирован поражением от Швейцарии3
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение