Хирото Кёгучи побывал в нокдауне, но сумел сохранить титул

Ota-City General Gymnasium, Токио, Япония. 24-летний местный чемпион мира по версии IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) Хирото Кёгучи (10-0, 7 КО) побывал в нокдауне, но сумел защитить титул в бою против 19-летнего филиппинского проспекта Винса Параса (13-1, 11 КО). Парас начал поединок аккуратно, действуя от защиты, высматривая дыры в обороне чемпиона. Такая тактика принесла претенденту успех — в 3-м раунде он подловил Кёгучи и отправил в нокдаун левым хуком. Чемпион поднялся на ноги, а попытки Параса завершить бой досрочно провалились. В следующей трёхминутке бойцы столкнулись головами — больше пострадал претендент, у которого образовалось неприятное рассечение над правым глазом. Ещё до экватора Парас начал уставать. Напротив, Кёгучи поймал свой темп и дистанцию, здорово комбинировал, тревожил юного претендента шквалом атак. Но филиппинец оказался стойким малым и не желал протирать собой настил ринга. Последний раунд прошёл в яркой драке, оба отметились отличными попаданиями (чаще по корпусу), но падений больше не последовало. Судейский вердикт — трижды 117:110 в пользу Кёгучи. В послематчевом интервью чемпион отметил, что ему всё сложнее делать лимит минимального веса, намекнув на скорый переход в следующую весовую категорию (до 49 кг).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кёгучи-Парас (возможно, появится в скором времени)

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