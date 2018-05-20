Бадлер победил Тагучи и завоевал титулы по двум версиям

19 мая в Токио (Япония) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) Рёичи Тагучи и претендент из ЮАР Хекки Бадлер.

Бой прошёл в яркой борьбе с обилием обменов жёсткими ударами. В целом, почти в равном противостоянии немного активнее был Бадлер. По итогам 12 раундов все три судьи отдали ему минимальное преимущество — трижды по 114:113. Таким образом, Бадлер стал новым чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF.

Добавим, что титул по версии WBA японец удерживал с 2014 года, а в минувшем году он к нему добавил и пояс по версии IBF.