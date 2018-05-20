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Видео боя: Гэри Расселл — Джозеф Диас
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Видео боя: Гэри Расселл — Джозеф Диас 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Гэри Расселлом и Джозефом Диасом, который состоялся 19 мая 2018 года в Оксон-Хилле (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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