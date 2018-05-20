Ещё
Крутое пике сына Чавеса: Омар безвольно проиграл Пасу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крутое пике сына Чавеса: Омар безвольно проиграл Пасу 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Дуранго, Мексика. Омар «Бизнесмен» Чавес (27-5-1, 24 КО), один из сыновей легендарного мексиканца Хулио Сесара Чавеса-старшего, не проявил ни желания, ни выдумки в поединке с аргентинцем Хосе Карлосом Пасом (22-7-1, 12 КО), что привело к его поражению по очкам в 10-ти раундах.
Пас банально переработал Чавеса, который предпочитал отсиживаться в обороне, почти не предпринимая попыток как-то переломить ход неудачно складывающегося боя. Как результат: 97-94, 97-94 и 97-93 в пользу аргентинца.
Примечательно, что до боя Чавес-отец заявил, что устал от критики в адрес его сыновей, и если Омар провалит бой с Пасом, то ему лучше вовсе повесить перчатки на гвоздь. Очевидно, что прошедший бой Омару, потерпевшему второе поражение кряду, не удался.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Невменяемый болельщик отличился в андеркарде у Стивенсона и Джека: видео Президент WBC рассказал, за что Канело Альвареса исключили из рейтингов Альварес побьёт Ковалёва и всех остальных чемпионов-полутяжей — промоутер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов17
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие78
«Водка текла ручьём вместе с икрой»11
Абрамович останется без британской визы196
США и Канаду лишат чемпионатов63
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
01:09
Абрамович останется без британской визы
Футбол
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение