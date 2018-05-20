Крутое пике сына Чавеса: Омар безвольно проиграл Пасу

Дуранго, Мексика. Омар «Бизнесмен» Чавес (27-5-1, 24 КО), один из сыновей легендарного мексиканца Хулио Сесара Чавеса-старшего, не проявил ни желания, ни выдумки в поединке с аргентинцем Хосе Карлосом Пасом (22-7-1, 12 КО), что привело к его поражению по очкам в 10-ти раундах.

Пас банально переработал Чавеса, который предпочитал отсиживаться в обороне, почти не предпринимая попыток как-то переломить ход неудачно складывающегося боя. Как результат: 97-94, 97-94 и 97-93 в пользу аргентинца.

Примечательно, что до боя Чавес-отец заявил, что устал от критики в адрес его сыновей, и если Омар провалит бой с Пасом, то ему лучше вовсе повесить перчатки на гвоздь. Очевидно, что прошедший бой Омару, потерпевшему второе поражение кряду, не удался.

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