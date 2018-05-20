Брат Чавеса-младшего потерпел второе поражение кряду 

Сын экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса и младший брат бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего Омар, потерпел второе поражение кряду на профессиональном ринге.
Всего оно стало уже пятым в карьере 28-летнего спортсмена. Минувшей ночью Омар Чавес на турнире в мексиканском городе Дуранго без шансов уступил аргентинцу Хуану Карлосу Пасу.
До боя Чавес-старший заявлял, что посоветует Омару завершить карьеру, если он вновь потерпит поражении. Ранее стало известно, что Хулио Сезар Чавес-младший намерен вскоре вернуться на ринг и после 2-3 боёв получить поединок с Геннадием Головкиным.