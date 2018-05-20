Мэнни Пакьяо верит в Бубоя: Он перенял стиль Роуча

39-летний филиппинский экс-чемпион Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) уверен, что расставание с тренером Фредди Роучем не окажет на него негативного влияния, поскольку Бубой Фернандес, сменивший Роуча, досконально знает принципы работы Фредди и без труда продублирует его при подготовке к очередному поединку.

«Бубой перенял стиль Фредди Роуча и знает, что делать для подготовки, так что я в нём абсолютно уверен, — отметил Мэнни. — Молодой Мэнни Пакьяо выбрасывал много ударов, много двигался, уклонялся головой и в стороны. Моя цель состоит в том, чтобы достигнуть этого к предстоящему бою».

Напомним, что 14 июля в Малайзии Пакьяо должен побороться за титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг), принадлежащий аргентинскому панчеру Лукасу Маттиссе (39-4, 36 КО).

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По материалам BoxingScene

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