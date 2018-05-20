Албанец Сефери станет первым соперником Фьюри после возвращения на ринг 

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри вернется на ринг девятого июня, сообщает Boxrec. Соперником британского боксера станет албанец Сефер Сефери.
29-летний Фьюри победил во всех 25 боях за карьеру. 18 раз он выигрывал нокаутом.28 ноября 2015 года британец по очкам победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring. Вскоре после победы над Кличко британец заявил, что хочет сделать перерыв в карьере из-за психологических проблем и наркотической зависимости. Также из-за проваленного допинг-теста Фьюри был лишен боксерской лицензии. Спортсмен планировал завершить карьеру, однако затем поменял решение.
В послужном списке ближайшего соперника Фьюри 23 победы и одно поражение.