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Следующим соперником Фьюри станет Сефери
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Следующим соперником Фьюри станет Сефери
Советский спорт
1 час назад
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По информации Boxingnews24, Фьюри проведет поединок против албанца Сефера Сефери. Бой должен состояться 9 июня.
На счету 39-летнего Сефери 23 победы (21 — нокаутом) и одно поражение. У 29-летнего Фьюри 30 побед (26 — нокаутом) и пять поражений.
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