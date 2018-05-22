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Следующим соперником Фьюри станет Сефери
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Следующим соперником Фьюри станет Сефери 

Советский спорт 1 час назад
По информации Boxingnews24, Фьюри проведет поединок против албанца Сефера Сефери. Бой должен состояться 9 июня.
На счету 39-летнего Сефери 23 победы (21 — нокаутом) и одно поражение. У 29-летнего Фьюри 30 побед (26 — нокаутом) и пять поражений.
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