Следующим соперником Фьюри станет Сефери

По информации Boxingnews24, Фьюри проведет поединок против албанца Сефера Сефери. Бой должен состояться 9 июня.

На счету 39-летнего Сефери 23 победы (21 — нокаутом) и одно поражение. У 29-летнего Фьюри 30 побед (26 — нокаутом) и пять поражений.