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Теперь официально: Тайсон Фьюри подерётся с Сефером Сефери
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Теперь официально: Тайсон Фьюри подерётся с Сефером Сефери 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
9 июня в Манчестере (Великобритания) местный весельчак, бывший чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) вернётся в ринг спустя два с половиной года с момента последнего проведённого поединка, сенсационной победы над украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).
Как и ожидалось, соперником Фьюри станет некий экс-крузер из Албании 39-летний Сефер Сефери (23-1, 21 КО).
Единственное поражение Сефери нанёс действующий «обычный» чемпион WBA сириец Мануэль Чарр (31-4, 17 КО) в сентябре 2016-го года.
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