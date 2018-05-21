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Боксер показал разбитое лицо с порванной губой
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Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: EPA
Британский боксер Мэйсон Картрайт выложил в Twitter видео, на котором показал полученные во время боя с Дарреном Тетли травмы. Помимо синяков и ссадин, у спортсмена была порвана губа.
Поединок за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе завершился победой Тетли техническим нокаутом в десятом раунде. Картрайт потерпел первое поражение в карьере, до этого он одержал 13 побед, еще один поединок завершился вничью.
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