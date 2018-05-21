Джошуа разбушевался: Фьюри — жулик, а Паркера в следующий раз ждёт нокаут!

Фьюри постоянно твердит о том, что вскоре отберёт у Джошуа звание лучшего супертяжа мира. Действующий чемпион решил потягаться с Фьюри в трештокинге и даже припомнил тому о допинге — задолго до победы над украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) в анализах Фьюри был выявлен запрещённый препарат нандролон.

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«Тайсону вообще-то следует помалкивать. Он ведь тот ещё жулик! — заявил Джошуа. — После поединка с Кличко я вызывал его в ринг. И где его черти носили? Пускай возвращается, проведёт парочку промежуточных поединков, а затем мы встретимся в ринге и посмотрим, кто кого. Он два с половиной года провёл вне ринга. Ежу понятно, что он уже не будет таким, как прежде».

Напротив, Паркер ранее высказал предположение, что Джошуа использует в подготовке к поединкам допинг, обозвав чемпиона «королём стероидов». Комментирует британец: «Паркеру вообще то следует сперва думать, а уже затем говорить. Но ничего… В следующий раз когда мы встретимся в ринге, я всенепременно отправлю его в нокаут. Я — чистый боец. Давайте сюда вашего жулика Фьюри — быстро его вырублю».

Напомним, в марте 2018-го года Джошуа и Паркер встретились в объединительном поединке. Единогласным судейским решением победил британец.

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