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Макдоннелл собрался бить Иноуэ: Покажу, что я выше классом
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Макдоннелл собрался бить Иноуэ: Покажу, что я выше классом 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
25 мая в Токио (Япония) британский чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) Джейми Макдоннелл (29-2-1, 13 КО) проведёт 7-ю защиту титула, встретившись с местным «Монстром», экс-чемпионом в двух категориях Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО). Вопреки подавляющему большинству прогнозов, предрекающих Джейми фиаско, сам он настроен оптимистично, обещая продемонстрировать превосходство в классе.
«Я набрал феноменальные психологические и физические кондиции, чувствую себя непобедимым, — заявил Макдоннелл по прибытию в Страну восходящего солнца. — Прекрасно понимаю, что Наоя прекрасный боксёр и настоящий нокаутёр, один из лучших в мире, представитель pound-for-pound. Но я уже 10 лет не проигрываю, 4 года хожу в чемпионах и могу перебоксировать кого угодно».
«Я прибыл в Японию, чтобы доказать, что я очень сильный чемпион мира, — объясняет свою мотивацию Джейми. — Слышал, что Наоя собирается меня нокаутировать, но, думаю, он ещё никогда за всю свою карьеру не дрался с таким соперником, как я. У меня нет сомнений, что я лучший боец легчайшего дивизиона в мире, и своё безоговорочное превосходство я продемонстрирую в предстоящем поединке. Наоя лично убедится в том, что я значительно превосхожу его в классе».
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